Willem II sluit dubbele deal met Bayern München

Video Saddiki: ‘Zij zakten helemaal terug naar achteren’

26 januari ,,De sfeer in de kleedkamer was niet optimaal na de wedstrijd. De laatste tijd wonnen we meestal, nu verloren we”, vertelde Willem II-middenvelder Driess Saddiki na afloop van de wedstrijd tegen PEC Zwolle, die toch echt in een gelijkspel (0-0) was geëindigd.