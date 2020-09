Willem II snelt aan voet van spoordijk langs het boemeltje van Niederkorn

Het treinverkeer van en naar het station van Differdange voorkwam een perfecte avond voor Willem II. Het ontnam de fans die zich op een dijk boven het spoor hadden verschanst het uitzicht op een deel van het veld van het Stade de Ville. Van daar af keken ze toe bij de 0-5 zege, de derde van Willem II in Europees verband. En de grootste in de historie.

De Tilburgers ontdeden zich met een sneltreinvaart van Progrès Niederkorn. Dat vond dat Willem II zich in de aanloop naar de wedstrijd in de tweede kwalificatieronde van de Europa League arrogant opstelde. Een scout van de Tilburgers had de Luxemburgse nummer twee als een derdedivisionist bestempeld. Die bewering zou wel even weerlegd worden, klonk het strijdlustig. Op het veld bleek Progrès niet meer dan een boemeltje.

Volledig scherm Op de spoordijk achter de goal werden de fakkels ontstoken bij elk doelpunt. © BSR Agency

Dat het duel in corona-tijd besloten was, zoals alle Europese duels tot de groepsfase, weerhield zo'n driehonderd fans van Willem II er niet van om naar Luxemburg af te reizen. Na vijftien jaar wachten waren die wel toe aan een Europees verzetje. Op alle plekken in de omgeving van het stadion die uitzicht boden op het veld doken fans op. Bij het betreden van het veld en na de eerste doelpunten staken ze vuurwerk af. Daar raakten ze doorheen naarmate de score opliep.

Glimlach

Normaal is vuurwerk tegen het zere been van de UEFA. De official die naar Luxemburg was afgevaardigd glimlachte er echter vriendelijk om. Om zoveel enthousiasme voor een wedstrijd in een Europees toernooi is het de UEFA toch eigenlijk te doen. Willem II speelde, met zoveel fans in de nabijheid van het stadion, een thuiswedstrijd.

Volledig scherm De UEFA keert zich tegen alle vormen van vuurwerk, maar vond de aankomst van de spelersbus van Willem II zo mooi dat het graag over de foto's wil beschikken. © BSR Agency

De spelers maakten er bij het vijftiende optreden op het Europese toneel serieus werk van. Al bij rust had Vangelis Pavlidis het rijtje topschutters van Willem II in Europa met twee doelpunten achterhaald. Na voorbereidend werk van Köhlert leek hij de Tilburgers zelfs al na zes minuten op voorsprong te zetten. Maar die goal werd wegens buitenspel geannuleerd. In een kroeg honderd meter van het stadion, waar ook veel fans zaten en 'met vertraging' gekeken werd, was het feestje om de vlotte openingsgoal net begonnen.

Willem II maakte vanaf het eerste fluitsignaal duidelijk dat een verrassing zoals in het verleden tegen Glasgow Rangers er deze keer voor de Luxemburgers niet in zat. Tot grote vreugde voor het Nederlandse voetbal dat eindelijk weer eens een club die zich op het nippertje kwalificeerde punten zag vergaren.

Openingsgoal

Dat de Tilburgers in competitie zijn werkte flink in het voordeel. In de voorbereiding lopen combinaties soms nog stroef. Progrès kon Willem II deze keer niet bijbenen. Dat speelde simpel een groot aantal kansen uit, maar had voor de openingstreffer van Vangelis Pavlidis een spelhervatting nodig. Hij kopte bij de tweede paal een corner binnen.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis nestelde zich door zijn twee doelpunten in het rijtje Europese topscorers van Willem II. © BSR Agency

In de bezetting voor de goal zat volgens trainer Adrie Koster het grote verschil met de wedstrijd tegen Heerenveen. ,,Maar ook in de beleving en de focus", aldus Koster, die zei dat de meegereisde supporters daar zeker een rol bij speelden. Dan hebben volgende week geen inkijkje als Willem II het in eigen stadion tegen waarschijnlijk Rangers opneemt. Dat is in vergelijking tot het onschuldige Luxemburgse boemeltje een TGV.

Volledig scherm Vangelis Pavlidis en Görkem Saglam vieren de 0-4 van Ché Nunnely (midden) voor Willem II bij Progrés Niederkorn. foto's bsr agency. © BSR Agency

Volledig scherm Vanuit de bosjes kreeg een deel van de Willem II-fans toch iets van de wedstrijd mee. © BSR Agency