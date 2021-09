Willem II-soap bezorgt Van den Berg schitterend debuut: ‘Spanning, blijdschap en best veel zenuwen’

,,Connor, held!” Terwijl Van den Berg rustig bezig is aan zijn derde interview van de middag, valt ploeggenoot Driess Saddiki hem van een afstandje in de rede. Het is duidelijk: het optreden van de jonge keeper is zijn ploeggenoot prima bevallen. ,,Wel apart”, constateert Van den Berg even later grijzend. ,,Ik had tot vandaag in heel mijn carrière pas drie interviews gegeven. Vandaag heb ik er vier... Niet normaal.”