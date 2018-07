Willem II speelt komend seizoen met Marketing Impuls op de rug

De firma tekent een sponsorcontract voor één seizoen. Algemeen directeur van Willem II Berry van Gool is blij met de samenwerking. ,,Het is een landelijke partij, met een vestiging in Tilburg, die samenwerkt met grote multinationals. Dit is een mooi resultaat van de goede relatie die we vorig seizoen hebben opgebouwd met de eigenaar van Marketing Impuls.’’