Willem II-spits Jizz Hornkamp: ‘De sfeer in dit stadion is voor een tegenstander niet lekker’

Het was opvallend hoe gretig Willem II was vanaf het eerste fluitsignaal. Hornkamp daarover: ,,De trainer zei: ‘Je moet ze gelijk bij de strot pakken en pas na de wedstrijd een keertje los laten. Dat hebben we gedaan. En je zag de sfeer in het stadion. Dat is voor een tegenstander niet lekker.”

KingSide

Scoren aan de kant van de KingSide had Hornkamp nog niet gedaan. Hij had al wel laten weten daar naar uit te kijken. ,,En het was ook mooi. Ik kopte die bal binnen en toen keek ik meteen omhoog en zag ik mensen al bier gooien en gek doen. Geweldig.”

In de tweede helft werd Hornkamp gewisseld. ,,Ik was geblesseerd tegen PSV. Tijdens deze wedstrijd voelde ik het weer een beetje. Eerst speelde ik door, maar in de tweede helft dacht ik: ga er maar gewoon uit, want we hebben nog twee wedstrijden deze week.”

Volledig scherm Jizz Hornkamp wordt gek van vreugde nadat hij de 2-0 heeft gemaakt voor WIllem II tegen Heracles. © ANP