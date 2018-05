Willem II staat op 5000 seizoenkaarten

Vorig jaar maakten 5539 seizoenkaarthouders gebruik van die mogelijkheid. Toen verliep de deadline pas op 7 juni. Willem II zit nu op het aantal van twee seizoenen geleden. Supporters wachten nog even af welke spelers de clubs gaat aantrekken, zo blijkt uit reacties naar Willem II toe.

Willem II legt de laatste hand aan de samenstelling van de technische staf waarmee trainer Adrie Koster aan de slag gaat. Gery Vink wordt vrijwel zeker zijn assistent. Harald Wapenaar is de beoogde keeperstrainer. Met Koster wordt momenteel het oefenprogramma besproken. De verwachting is dat Willem II daar volgende week mededeling over doet.