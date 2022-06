Willem II stelt eisen, maar legt Crowley niet aan de ketting: ‘Zijn vertrek is beter op te vangen dan dat van anderen’

Willem II pakt door en stelt clubicoon Arjan Swinkels aan als hoofd jeugdoplei­ding

Het was al bekend dat beide partijen in gesprek waren, maar nu is het rond: Arjan Swinkels is als hoofd jeugdopleiding terug bij Willem II. De 37-jarige ex-verdediger gaat samen met Robby Hendriks leiding geven aan de Tilburgse academie.

