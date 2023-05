Willem II stelt teleur tegen Telstar, maar verlengt wel reeks ongeslagen wedstrijden

Willem II is inmiddels acht opeenvolgende wedstrijden zonder nederlaag, maar de 0-0 bij Telstar leidde niet tot vreugde in het TIlburgse kamp vrijdagavond.

Telstar had alleen baat bij een overwinning om in de race te blijven voor een plek in de play-offs, waar Willem II al van verzekerd is. De Tilburgers azen op de derde plaats, die in de play-offs wat extra voordeel oplevert. En ze zijn goed in de race voor de vierde periodetitel.

Zoals verwacht konden Ringo Meerveld en keeper Joshua Smits niet meedoen bij Willem II vanwege fysieke ongemakken; hun vervangers waren Pol Llonch en Kostas Lamprou.

Al na 24 minuten moest Matthias Verreth geblesseerd naar de kant en mocht Niels van Berkel invallen. Hij ging links achterin spelen, Lucas Woudenberg verving Verreth in het centrum.

Willem II ontsnapt

Even daarvoor was Willem II ontsnapt toen Erik Schouten een voorzet van de flank bijna achter zijn eigen keeper werkte. De bal schoot verdween net naast het doel.

Telstar nam op het eigen kunstgras steeds meer het heft in handen; de spelers van de thuisploeg wisten elkaar makkelijker te vinden dan de TIlburgers. Toch was het Willem II dat nog een behoorlijke kans kreeg voor rust. Na een goede aanval over rechts kreeg Wessel Dammers de bal bij Jizz Hornkamp, die vanaf rand strafschopgebied een hard schot produceerde dat niet ver naast ging.

Bokila voor Kabangu

In de rust besloot Reinier Robbemond een wissel door te voeren. Kabangu, die geel had gekregen, keerde niet terug en werd vervangen door Jeremy Bokila. De eerste kans in de tweede helft was voor Telstar; David Min kopte de bal niet ver over het doel van Willem II. Even later deed Leeroy Owusu aan de andere kant van het veld een aardige poging van afstand.

Halverwege de tweede helft kwamen Michael de Leeuw en Max Svensson in het veld voor Hornkamp en Oosting. Bij zijn eerste balcontact was De Leeuw bijna doeltreffend. Op aangeven van Bokila dwong hij Koeman jr tot een fraaie redding.

De 350 meegereisde Willem II-fans probeerden hun ploeg de hele wedstrijd naar een overwinning te zingen, maar ook dat sorteerde niet het gewenste effect.

Telstar scoort, goal wordt afgekeurd

In de slotfase scoorde Telstar, maar scheidsrechter Bos had een overtreding gezien en keurde het doelpunt af. Even later stond het thuispubliek opnieuw op de banken, maar wist Willem II de bal ternauwernood uit de doelmond te werken.

Bij een van de spaarzame uitbraken had Willem II’s rechtsback nog de 0-1 op zijn schoen op aangeven van Bokila, maar hij mikte niet goed genoeg en zag Koeman de bal pakken. Zo eindigde het duel in een voor beide partijen teleurstellende 0-0.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.