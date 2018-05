Willem II strijdt tegen Vitesse om tonnen aan tv-gelden

Willem II heeft berekend dat het op basis van de huidige stand dertiende staat op de ranking die over de laatste tien seizoenen wordt opgemaakt. De degradatie van FC Twente is daar al in doorgerekend. Op basis van de huidige stand is Excelsior de Tilburgse club voorbij op de tv-ranking, maar kan op de laatste speeldag nog worden achterhaald.

Bedreigingen

Er zijn op de laatste speeldag ook nog bedreigingen. NEC, bij promotie via de play-offs, en NAC kunnen Willem II eventueel nog passeren op de tv-ranking. De Bredase club moet zich dan in ieder geval nog langs de aartsrivaal werken op de eindrangschikking van dit seizoen. Willem II moet verliezen. NAC moet winnen en ook het verschil in doelsaldo wegwerken. Dat is +3 in Tilburgs voordeel. NAC is ook nog afhankelijk van VVV, dat Willem II eveneens moet passeren op de ranglijst.