Willem II stuurt tegenstander in het weekend het bos in en gaat daarna zelf ook

In het weekeinde een tegenstander het bos in sturen en daarna zelf het bos in gaan om uit te lopen en erover te praten. Zo ziet het begin van een trainingsweek bij Willem II er tegenwoordig uit. Met als gevolg dat het vaste groepje bezoekers van trainingen de selectie pas gisteren voor het eerst op de oefenvelden in actie kon zien.

Chima Onyeike is de fysiektrainer bij Willem II. Hij zette een paar weken geleden de bosloop als uitlooptraining op het programma. Dat bleek de spelers prima te bevallen. ,,Het is toch weer een andere omgeving”, doelde hij op de Warande. ,,Spelers blikken ongedwongen nog eens terug op een wedstrijd en voelen zich er best prettig bij.”

Het is maar een tijdelijke wijziging, ingegeven door het mooie weer. ,,Het is prettiger dan binnen in het krachthonk te zitten of op de trainingsvelden een uitlooptraining te doen”, zegt Onyeike. Een bijkomstigheid is dat de selectie even kan ontsnappen aan een omgeving waar flink gebouwd wordt. Deze week wordt het interieur voor de nieuwe kleedkamers geleverd. Pas als de nieuwe kleedkamers helemaal klaar zijn wordt het gedeelte met de oude kleedkamers onder de tribune aangepakt.

Blessure

Tijdens de enige openbare training werd duidelijk dat Fernando Lewis aan het duel met Fortuna Sittard een knieblessure overgehouden heeft. Daarom moest hij zich in Sittard in de slotminuut door Rick Zuijderwijk laten vervangen. Lewis stond als enige niet op het trainingsveld. Trainer Adrie Koster meldde dat Lewis de wedstrijd tegen Emmen niet gaat halen.