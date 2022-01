Willem II-supporters accepteren kabinetsbesluit onder protest: ‘Bij gebrek aan beter, dit is de op één na slechtste oplossing’

Van sluimeren­de onvrede tot onwerkbare situatie: Wapenaar stapte zelf op bij Willem II

Het bericht dat keeperstrainer Harald Wapenaar per direct is vertrokken bij Willem II kwam als donderslag bij heldere hemel. Hoewel de betrokkenen niet of nauwelijks willen reageren, is het duidelijk dat er al langer onvrede sluimerde. Donderdag stapte Wapenaar op.

10 januari