Willem II-supporters roeren zich in ‘coronadiscussie’: ‘duels uitstellen in plaats van spelen zonder publiek’

Het supporterscollectief, waar alle supportersverenigingen van de Tilburgse eredivisionist in verenigd zijn, snapt dat er gekeken wordt naar maatregelen in verband met het coronavirus. Maar mocht er besloten worden om het thuisduel van aanstaande zaterdag tegen Heerenveen zonder publiek te spelen, dan is het Supporterscollectief Willem II daar fel op tegen. ‘Wij snappen dat overheidsinstanties in het geval van het coronavirus geen onnodig risico kunnen lopen. Wat ons betreft worden de wedstrijden uitgesteld en in een later stadium met publiek ingehaald, zoals dit eigenlijk altijd gebeurt bij eventuele noodsituaties. Immers: de voetballerij stelt niets voor zonder supporters en sponsoren in het stadion’ laten zij in een verklaring weten.