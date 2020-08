Willem II tegen Bala, Viking of Progress in tweede kwalificatieronde Europa League

Normaal zijn de groepen waarmee geloot wordt groter. Maar in verband met de coronacrisis zijn de groepen tot zes clubs teruggebracht. Willem II zit in groep 5 en is geplaatst, net als Standard Luik en Aberdeen. De loting is vanmiddag om 13.00 uur. Dan wordt ook bepaald of Willem II op 17 september thuis op uit speelt. Bij de wedstrijden wordt geen publiek toegelaten.