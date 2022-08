Willem II tegen Telstar live in z'n geheel te zien op ESPN

Het is voor het tweede duel op rij dat Willem II live uitgezonden wordt. Afgelopen vrijdag was FC Eindhoven - Willem II ook al live te zien op ESPN. De voetbalzender stuurt nu dus ook een crew naar Tilburg om de wedstrijd in z'n geheel te kunnen laten zien.

Het is niet de verwachting dat dit voor heel het seizoen geldt. In de eredivisie worden de wedstrijden van alle clubs altijd in z'n geheel live uitgezonden, voor de Keuken Kampioen Divisie gelden hier andere regels voor. Daar is onder veel fans van verschillende clubs flink wat over te doen, aangezien zij maar wat graag hun favoriete club in actie willen zien en dit dus verre van altijd mogelijk is. De Willem II-fans hebben deze vrijdag in ieder geval dus ‘geluk’.