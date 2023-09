Willem II toont karakter in sfeervol Koning Willem II Stadion en wint van MVV na gitzwarte week

Willem II heeft vrijdagavond de schroom van zich afgegooid en de rumoerige afgelopen week tóch positief afgesloten. Onder leiding van interim-trainer Peter van den Berg toonde Willem II, met name in de tweede helft, verbetering. Dankzij goals Bosch en Heerkens kon heel Tilburg juichen en opgelucht ademhalen: 2-1.

Zonder Reinier Robbemond op de bank, en zonder technisch directeur Teun Jacobs op de tribune (allebei vertrokken deze week), lukte het Willem II om in speelronde vijf van de Keuken Kampioen Divisie weer voor het eerst in drie weken te winnen.

Ondanks dat de zon al onder de horizon verdwenen was rond de aftrap (21.00 uur), voelde het toch alsof er een denkbeeldige deken over het Koning Willem II Stadion lag. De drukkende warmte zorgde er in de beginfase voor dat Willem II en MVV weinig verheffend voetbal op de mat wisten te leggen. Willem II, dat onder leiding van interim-trainer Peter van den Berg met twee wijzigingen in de basis begon (Joosten voor De Waal, Sigurgeirsson voor Van Berkel) ten opzichte van de pijnlijke derbynederlaag tegen NAC, was zelf vooral heel slordig aan de bal. MVV leek wat comfortabeler, maar kansen leverde het allerminst op.

Uit het niets

Naarmate de eerste helft vorderde, kantelde de wedstrijd in de richting van de bezoekers uit Limburg. Willem II werd teruggedrongen, maar de defensie stond dusdanig solide dat MVV niet tot hele grote kansen kwam. Enigszins uit het niets viel dan ook de 0-1 in de 29ste minuut. Opeens lag de defensie van de Tilburgers wél open en daar profiteerde MVV-aanvaller Tunahan Tasci van.

Snelle en goede reactie

Die tegengoal bleek wel meteen de zogeheten wake up-call die Willem II nodig had. De Tilburgers zetten ineens hoge druk vooruit, de durf om te voetballen was er opeens en al snel werd die inzet beloond: over de linkerkant werd debutant Rúnar Thor Sigurgeirsson vrijgespeeld, waarna de IJslandse linksback een prima voorzet wist af te leveren die Jesse Bosch zo kon binnenglijden: 1-1.

Opluchting alom in Tilburg. En na rust kwam Willem II ook nog eens beter voor de dag. De mannen van Van den Berg waren wat zekerder aan de bal, en kregen ook de beste kansen. Hoewel: het was MVV dat na 66 minuten op een 1-2 voorsprong had moeten komen, ware het niet dat invaller Dailon Livramento na een prachtige actie net geen doel trof. Luttele minuten later was het aan de andere kant wél raak. Waar eerst Thijs Oosting al dichtbij de tweede Willem II-goal was (MVV-doelman Matthys redde katachtig), kopte aanvoerder Freek Heerkens uit de corner die volgde wel raak. Een golf van extase kwam vrij bij de Willem II-aanhang.

Willem II behield daarna de controle, al lag er op de counter af en toe nog aardig wat ruimte voor MVV, maar de bezoekers konden daar niet meer van profiteren. Aan de andere kant had invaller Jeremy Bokila nog een kans om het duel vijf minuten voor tijd op slot te gooien, maar de lange aanvaller liep zich vast op doelman Matthys.

Daarna kwam Willem II niet meer in de problemen. De Tilburgers verlaten plek vijftien in de Keuken Kampioen Divisie na vanavond en sluiten een rampzalige week toch nog positief af met drie punten.

bekijk belangrijke updates Einde tweede helft Thijs Oosting wordt vervangen door Valentino Vermeulen Gele kaart voor Joshua Smits Bokila! Een mooie actie van de boomlange spits van Willem II, maar uiteindelijk loopt hij zichzelf net vast op de beslissende moment. Geen goal voor hem en Willem II, en dus nog geen beslissing in het duel. Nabil El Basri wordt vervangen door Bryant Nieling Marko Kleinen wordt vervangen door Mart Remans Tunahan Tasci wordt vervangen door Keone Maho Ingestudeerde corner van MVV, maar de inzet van de bezoekers gaat alsnog ruim over. 2-1 GOAL van Freek Heerkens! Een naam die je zomaar niet verwacht bij een doelpunt van Willem II, maar het is toch echt Freek Heerkens die scoort. Uit een corner kopt de rechtsback knap raak. Waar Matthys net nog antwoord had op de kopbal van Oosting, heeft de goalie van MVV nu het nakijken. Oosting! Goede kopbal van de aanvaller, maar een dito redding van MVV-doelman Matthys. Invaller Svensson nu met een schot van afstand. De inzet is prima, maar de bal belandt net naast het doel van MVV. Nog altijd 1-1 hier in Tilburg. Saul Penders wordt vervangen door Dailon Livramento Daar komt Willem II heel goed weg Na een geweldige actie van MVV-aanvaller Tasci, komt de bal bij invaller Livramento terecht. De aanvaller omspeelt Schouten, waarna hij met een stiftje Smits denkt te kunnen verrassen. De inzet gaat ook over de doelman van Willem II in, maar belandt ook -tot ieders opluchting hier in Tilburg) naast het doel. Lars Schenk wordt vervangen door Leroy Labylle Patrick Joosten wordt vervangen door Max Svensson Gele kaart voor Rúnar Thór Sigurgeirsson Gele kaart voor Tim Zeegers Heel het Koning Willem II Stadion roept om een penalty, maar scheidsrechter Ruperti wuift het weg. Vervolgens geeft hij wel een vrije trap aan MVV, tot groot ongenoegen van de Willem II-fans, die de scheidsrechter op een striemend fluitconcert trakteren. Wat een kans voor Willem II! Oosting had de 2-1 op de schoen. Vanaf een meter of vijf schiet de linksbuiten tóch over. Een goede actie via links van Sigurgeirsson ging er aan vooraf. De IJslander gaf een puntgave voorzet, maar Oosting weet het niet te verzilveren. De tweede helft is onderweg!

