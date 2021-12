Willem II toont tekenen van herstel, maar verliest van AZ

Video Fred Grim over duel met oude club Cambuur: ‘Vrijdag is er maar één liefde en dat is Willem II’

Of perfectionist Fred Grim er slechter door slaapt nu de resultaten van zijn club Willem II al een tijd tegenvallen? De trainer draait er een beetje omheen. ,,Ik ben een trainer die er elke dag continu mee bezig is, ook in de avonden. Dat is geen enkel probleem voor mij. Het is goed voor de club.”

8 december