Willem II-trainer Adrie Koster mist de magie van een vol stadion

Kwasi Wriedt valt in bij hoofdmacht Bayern

13 juni Kwasi Wriedt verhuist met nog wat meer Bundesliga-minuten in de benen naar Willem II. De 25-jarige spits fungeerde zaterdagavond als invaller bij Bayern München in de wedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach, die in een 2-1 overwinning eindigde.