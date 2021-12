Willem II-trainer Fred Grim: ‘Wij hadden recht op een penalty bij 0-0, vind ik’

,,Wij bepaalden wat er gebeurde tijdens de wedstrijd, maar we hebben momenteel niet het gif, het gogme, de creativiteit om het af te maken voorin. Dat is heel jammer”, aldus de coach, die bij 0-0 meende recht te hebben op een strafschop toen Saddiki omver werd gelopen. ,,Ik vond dat al tijdens de wedstrijd en zeker toen ik de beelden terug zag. Te pas en te onpas worden er situaties door de VAR teruggedraaid dit seizoen, maar ook wat dat betreft zitten wij in de hoek waar de klappen vallen. Ook tegen AZ, toen we op die manier wel een penalty tégen kregen bij 1-1.”

Verspreid

Na achttien speelronden achttien punten, dat is niet dramatisch. Maar zo voelt het wel na zo'n slechte reeks. Grim: ,,Als je deze prestaties meer verspreid over het seizoen had gehad, dan was het een ander verhaal geweest. Nu hadden we een start boven ons vermogen en de laatste tijd presteren we onder ons vermogen, vind ik. Nu moeten we bekijken hoe we onze kwaliteiten kunnen verhogen.”