Willem II-trainer Grim hoopt nog steeds op RKC-captain Meulensteen: ‘We willen hem heel graag halen’

Eerder deze week werd bekend dat er vanuit Tilburg serieuze interesse is in (en ook serieus geboden is op) Meulensteen, maar dat RKC absoluut niet wil meewerken. De speler zelf wil de overstap dolgraag maken, maar liet afgelopen week na de gewonnen bekerwedstrijd tegen ADO Den Haag weten dat hij vanwege de houding van de Waalwijkse clubleiding nergens meer op rekent. ,,Eerlijk gezegd ben ik helemaal klaar met al dat gezeik, dat maakt voetbal echt niet leuk hoor. Daarom laat ik het aan de clubs over. Als het niet doorgaat, kan ik me daar gemakkelijk overheen zetten.”

Toch is een transfer nog niet van de baan. ,,Hier moet je het eigenlijk over hebben met technisch directeur Joris Mathijsen, maar ik heb nog niet gehoord dat het een afgesloten hoofdstuk is", aldus Grim. ,,We zijn geïnteresseerd en we proberen eruit te komen.”

Of Meulensteen op dit moment de enige optie is voor Willem II? ,,Het zou niet goed zijn als we niet ook aan andere scenario's denken. Maar laat duidelijk zijn: wij willen Melle Meulensteen heel graag naar deze club halen.” Op de vraag hoe goed Meulensteen precies is, wilde Grim geen antwoord geven. ,,Voetbalinhoudelijk over spelers van andere clubs praten, doe ik niet.”

Wie sowieso wél de overstap gaat maken van RKC naar Willem II is keeperstrainer Peter den Otter, die daarmee de opvolger wordt van Harald Wapenaar. ,,We hebben een mondeling akkoord bereikt met hem, de laatste puntjes moeten op de ‘i’ gezet worden", aldus Grim. ,,Als dat gebeurd is, hoop ik dat hij zo snel mogelijk aansluit.”