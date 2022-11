Willem II-trainer Hofland: ‘Ik verbaas me over het feit dat we de bal niet naar dezelfde kleur kunnen spelen’

,,Het enige waar ik tevreden over ben, is dat we weinig kansen hebben weggegeven", vertelt de oefenmeester. ,,Maar ik sta me op te vreten over dat we het het eerste kwartier goed doen en dat we het daarna laten liggen. Dan denk ik: waarom blijf je niet hetzelfde doen? Volgens mij voel je als speler ook dat daar het rendement te halen is.”

Het zat hem niet in de angst om te verliezen, denkt Hofland. ,,Ik vind dat we niet achteruit zijn gekropen. Maar we zijn wel heel slordig aan de bal geweest. Dat is iets waar we veel aandacht aan besteden, dat is het rare. Ik verbaas me over het feit dat we de bal niet meer naar dezelfde kleur kunnen spelen. Dat we de bal zo vaak verliezen, zo onzorgvuldig zijn in de passing. Het was gewoon extreem slordig.”