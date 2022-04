Willem II-trainer Kevin Hofland is boos op zijn spelers: ‘We zijn te lief, geen kerels’

VideoWaar het aan lag dat Willem II uiteindelijk een pak slaag kreeg van Go Ahead Eagles vrijdagavond? Trainer Kevin Hofland hoefde niet lang over het antwoord na te denken: ,,Omdat we geen kerels zijn, geen mannen zijn in belangrijke fases.”

Hij benoemt met name de spelhervattingen. Niet vreemd, want drie van de vier tegentreffers vielen uit corners. Hofland: ,,We krijgen een vrije trap tegen en dan staan we te slapen. Daar ontstaat een corner door en daar valt een doelpunt uit... Daarna een scrimmage, en dan winnen we weer niet het duel. Dat zijn details. Maar je weet dat zij sterk zijn met spelhervattingen.”

Kinderlijk

De tweede helft waren we aan de bal dominant, hebben we het goed gedaan. Alleen ja, je moet ook verdedigen. Als je ziet hoe wij kinderlijk duels verliezen op bepaalde plekken van het veld. Dan ga je zo'n wedstrijd tegen Go Ahead niet winnen.”

Het besef begint bij de spelers zelf. Ik heb tegen ze gezegd: als je dit zo door wilt doen, dan is het gauw klaar. Nu zijn andere dingen gevraagd. Wij verdedigen niet samen, houden ons niet aan bepaalde taken. En voorin waren we ook te lief voor het doel. Want we hebben wel kansen gehad.”

Harde woorden

,,Ik ben teleurgesteld. Dit staat: 4-0. En die punten kun je nergens terug winnen. We zullen dingen anders moeten benaderen. Er zullen misschien harde woorden vallen, maar er moeten kerels op het veld staan.”