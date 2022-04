Willem II-trainer Kevin Hofland is trots, maar niet tevreden na duel in De Kuip

VideoWillem II-trainer Kevin Hofland was zaterdagavond laat trots op zijn ploeg, die even daarvoor met 2-0 had verloren van Feyenoord.

,,De manier waarop we hebben gestreden, stemt mij tevreden”, aldus de coach. ,,Maar uiteindelijk staan we wel met lege handen.” Het spel van zijn ploeg in de eerste helft voldeed niet aan de verwachtingen van de trainer. ,,Aan de bal lieten we veel te weinig zien.”

Wissels

Door enkele wissels toe te passen, wist Hofland daar in de tweede helft verandering in te brengen, met onder meer Daniel Crowley en Mats Köhlert in de ploeg. ,,Dat had inderdaad het gewenste effect, we bleven wat langer aan de bal en kwamen ook af en toe in de buurt van het doel van Feyenoord.”

Go Ahead

De volgende wedstrijd van Willem II is vrijdag al, op bezoek bij Go Ahead Eagles. Gezien de stand op de ranglijst en het restprogramma, móet er dan gewonnen worden. Hofland: ,,Ja, maar dat moest vandaag ook. Elke wedstrijd kan drie punten opleveren. Daar gaan we elke keer voor.”

Volledig scherm Kevin Hofland moedigt zijn ploeg aan in De Kuip tegen Feyenoord. © Pro Shots / Toin Damen