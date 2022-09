Willem II-trainer Kevin Hofland: ‘Stilstaan met de bal; dat is niet wat we willen’

Willem II-trainer Kevin Hofland is nog altijd niet tevreden over het tempo waarin zijn ploeg speelt in balbezit. Vooral in de eerste helft tegen ADO Den Haag vrijdagavond ging het nog niet zoals gewenst.

,,We hebben het onszelf weer een beetje moeilijk gemaakt”, stelde de coach na de zwaarbevochten 1-0 overwinning. ,,Het tempo was te laag. We wisten dat ADO op de counter zou gaan loeren en dan worden de ruimtes klein. Dan is het ook belangrijk dat bij balverlies je restverdediging goed staat. In de eerste helft was dat bij twee momenten niet goed. Daardoor gaven we anderhalve kans weg”, benoemde Hofland het gevaar van een - onterechte - tegentreffer.

Goed ingevallen

De opbouw verliep met name voor rust te traag. Hofland: ,,Erik (Schouten, red) en Wessel (Dammers) gingen stilstaan met de bal. Dat is niet wat we willen. In de tweede helft ging het veel beter, kwamen we ook beter in de laatste zone. Dan krijg je meer kansen. Uiteindelijk was er naast dat doelpunt nog een schotkans van Nick Doodeman en ook voor Jeremy Bokila die bijzonder goed inviel. En Dani Mathieu had ook nog kunnen scoren. Positief hoe die jongens invallen. We moeten het met elkaar doen en dat hebben we vanavond gedaan.”

Fans

Daar rekent hij ook de fans toe. ,,De opmerkingen over ons publiek kunnen we elke week wel herhalen. Dat is een groot compliment waard. Voor hen is het ook lastig als het lang 0-0 staat. En als het tempo te laag is lijkt het alsof de spelers de opdracht hebben om de bal achterin rond te spelen, maar dat is helemaal niet zo.”

Volledig scherm Vreugde bij Willem II-trainer Kevin Hofland na het laatste fluitsignaal. ADO is met 1-0 verslagen. © Pro Shots / Toin Damen