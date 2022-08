Willem II-trainer Kevin Hofland: ‘Wij moeten slimmer spelen’

Of de uitslag - 1-1 tegen Jong PSV - terecht was? Willem II-trainer Kevin Hofland is eerlijk: ,,Gebaseerd op de hele wedstrijd vind ik de uitslag redelijk terecht. Maar gezien de tweede helft, en zeker de kansenverhouding, niet.

,,In de eerste helft hebben we te weinig logische keuzes gemaakt en was er te weinig diepgang zonder bal”, aldus de coach. ,,We hebben onszelf tekort gedaan. We moeten slimmer worden. Dat is trainbaar. Dat moet je in die kopjes duwen.”

Hij geeft een voorbeeld. ,,We hebben een inworp en die gaat terug. En dan komen we zelf onder druk te staan. Terwijl het de laatste minuut is. Die bal moet gewoon voor het doel komen. Dat zijn van die dingetjes.”

Bewijzen

Dat Jong PSV er behoorlijk hard inkleunde, kwam niet als een verrassing voor Hofland. ,,Je moet je niet de kaas van het brood laten eten. Dat hebben wij niet gedaan en zij ook niet. De meesten hebben mij twee jaar als trainer gehad in de jeugd van PSV. Misschien komt het daar wel door, haha. Maar voor die gasten is het ook mooi om in zo'n stadion te spelen. Die willen zich bewijzen. Een aantal jongens hoopt nog aan te sluiten bij het eerste van PSV. En de transfermarkt is nog open.Dus die willen zich laten zien. Dat is prima voor ons, een goede weerstand. Maar nogmaals: ik denk dat wij zelf teveel hebben laten liggen.”

Kevin Hofland tijdens de training.