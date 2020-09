Willem II-trainer Koster: ‘1-1 is terecht; we hadden het beter uit moeten spelen’

,,Lange tijd tegen tien man spelen, is op papier makkelijker dan in de praktijk”, weet Koster. ,,Maar we hadden het beter uit moeten spelen. We oefenen geregeld op overtalsituaties en dan blijkt het nog niet zo makkelijk om dan te winnen. Maar je moet het op de goede manier doen en dat hebben wij niet gedaan. We hadden wél de ruimtes om het spel te verplaatsen van links naar rechts. Daar waren we erg slordig in. En als we de achterlijn halen dan moet er een goede voorzet volgen en dat was meestal niet zo.”

Terechte uitslag

Daarom kon Koster niet anders constateren dan dat zijn ploeg niet verdiende te winnen. ,,Uiteindelijk is 1-1 een terechte uitslag gezien alles wat er gebeurd is vandaag.” In hoeverre het feit dat liefst vijf verdedigers niet mee konden doen invloed hadden op het resultaat? Koster wilde er niets van weten. ,,Het heeft niet aan Jop van der Avert gelegen dat we vandaag maar een gelijkspel hebben gehaald. Ik vind dat hij het binnen zijn mogelijkheden goed gedaan heeft. Leuk voor die jongen dat hij gespeeld heeft; dat hij wat ervaring heeft kunnen opdoen.”

Blessures

Dat Jordens Peters én Victor van den Bogert allebei niet eens op het wedstrijdformulier stonden, was verrassend. Koster: ,,Victor had een blessure opgelopen tegen Rangers. Daarna heeft hij nog meegetraind maar vandaag had hij een behoorlijke reactie, waardoor het niet mogelijk was om erbij te zijn. En met Jordens zag het er lang goed uit, maar die had ook wat reactie. En we hadden het al in de planning dat hij misschien niet zou kunnen spelen na drie wedstrijden kort achter elkaar... donderdag, zondag, donderdag en dan nu weer zondag... We hoopten dat hij het zou redden, maar dat bleek niet het geval.”

Volledig scherm Willem II-trainer Adrie Koster tijdens de uitwedstrijd van zijn ploeg in Emmen. © ANP