Willem II-trainer Koster: ‘Geen schitterende entourage, maar avontuur niet minder aantrekkelijk’

,,Het was heel snel gepiept allemaal", zegt Koster, die nooit eerder van tegenstander Progrès Niederkorn gehoord had. ,,Er wordt over het algemeen nogal minachtend gedaan over het Luxemburgse voetbal, maar ik denk dat dat niet terecht is. We gaan er alles aan doen om te winnen en ons goed voor te bereiden.”

Volledig scherm Adrie Koster © BSR Agency

Ook aanvoerder Peters waakt voor onderschatting. ,,Het gaat maar over 90 minuutjes. In de competitie hebben we afgelopen seizoen ook gestunt tegen Ajax en PSV, dat kan altijd. Je kunt veel makkelijker verrassen in één wedstrijd dan in twee.”

Zowel Koster als Peters baalt van het feit dat er geen publiek bij de wedstrijd mag zijn. Al is het daardoor iets minder erg dat Willem II een uitwedstrijd speelt en niet in het eigen stadion. ,,Europese wedstrijden zijn de krenten in de pap, dat is geweldig om mee te maken", aldus Koster. ,,Een schitterende entourage zit er niet in, maar het avontuur is niet minder aantrekkelijk.”