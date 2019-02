Willem II-trainer Koster mist mogelijk duel wegens privé-omstandigheden

Willem II heeft het vrijdag zonder hoofdtrainer Adrie Koster moeten doen. De oefenmeester ontbrak wegens privé-omstandigheden. Het is nog onduidelijk of de oefenmeester komend weekeinde de Tricolores zal leiden in het competitieduel met FC Groningen.

Onduidelijk is om wat voor omstandigheden het gaat. Mits Koster afwezig is, neemt assistent-trainer Gery Vink de honneurs waar. Die was elf jaar werkzaam in de jeugdopleiding van Ajax, waar hij ook een tijd het beloftenteam onder zijn hoede had.

Willem II ontvangt zaterdagavond op eigen veld FC Groningen. Als de gasten uit het Hoge Noorden verslagen worden, betekent dat de derde zege op rij. Voor Renato Tapia zou het zijn derde zege bij zijn derde basisplaats in de competitie betekenen. Dat lukte deze eeuw alleen nog Nuelson Wau.

Bij de Tricolores ontbreken nogal wat spelers. Kristofer Kristinsson is ziek, Justin Ogenia geblesseerd en Karim Coulibaly herstellende van een spieroperatie. Opvallend is dat Donis Avdijaj nog steeds geen deel uit maakt van de wedstrijdselectie. Die verliet eerder het trainingskamp van Willem II in Spanje om foto's van zijn knie te laten maken. Daarin werd niets gevonden, maar de Duitser is nog steeds niet fit.

Diego Palacios ontbreekt omdat hij met Ecuador is doorgedrongen tot de finalepoule van de Copa America voor landenploegen tot 20 jaar. Elmo Lieftink, die donderdag een transfer zag afketsen, is niet in de wedstrijdselectie opgenomen. Door het vertrek van Mattijs Branderhorst naar NEC is de jonge Luuk Brand nu de derde doelman.