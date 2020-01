Willem II-trainer Koster: ‘Werken met een kleine kern heeft ook een voordeel’

De KNVB heeft met Björn Kuipers zijn beste scheidsrechter op AZ – Willem II gezet. Is het ook een echte topper?

Adrie Koster: ,,Als je naar de ranglijst kijkt is het de nummer twee tegen nummer vier. Dat is een leuk affiche. Wij hebben het AZ al een aantal keer lastig kunnen maken. Hopelijk kunnen we dat voorzetten. AZ zal er alles aan doen om het om te draaien. We komen tegen een ploeg die in goeden doen is en vertrouwen put uit de wedstrijd die het vlak voor de winterstop speelde tegen Ajax. Het is gewoon een heel goed voetballende ploeg. De spelers moeten er naartoe leven als naar een topwedstrijd. Iedereen weet dat AZ inmiddels een topploeg is. Om een resultaat te halen moet je top zijn. Het is een cruciaal wedstrijdje. Je kan een goed trainingskamp achter de rug hebben, maar het gaat allemaal om die eerste wedstrijd die je speelt.”