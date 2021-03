Willem II-trainer Petrovic: ‘We moeten vaker ‘Europees' spelen, niet meer naïef’

Daar bedoelt Petrovic wat anders mee dan Europees voetbal, al zou hij dat ook wel willen met Willem II. Maar dat zit er even niet in voor de nummer 16 in de eredivisie. Handhaving is het grote doel dit seizoen. De coach was tevreden over de prestatie die afgelopen zondag tegen Sparta werd geleverd. ,,Ik ben trots op het complete plaatje: verdedigen, goed staan, niks weggeven, twee doelpunten maken. Sparta heeft in één wedstrijd vier keer gescoord tegen AZ, drie keer tegen PSV, twee keer tegen Ajax. Dat wij dan de nul houden is wel een compliment waard.”

,,We hebben goed Europees gespeeld. Voor Nederlandse begrippen misschien niet, maar voor Europese begrippen wel. Ik wil dat we vaker zo gaan voetballen. Niet opbouwen als je niet kunt opbouwen. Zakelijk spelen. Wij zijn in een situatie dat je punten nodig hebt, geen complimenten. We hebben een harde les geleerd thuis tegen FC Utrecht, die 0-6 en Feyenoord-uit 5-0.”

Echte kerels

Petrovic was over zijn hele ploeg tevreden tegen Sparta. ,,Trésor, Nunnely... de twee backs speelden veel beter dan de wedstrijden daarvoor. En centraal stonden er twee echte kerels. Maar dat moet stabiel blijven. Niet één wedstrijd goed en dan twee niet. Nee, misschien drie wel goed en dan misschien eentje wat minder.” En dan streng: ,,Je mag bij mij slecht spelen, je mag kansen missen, je mag steekpasses verkeerd geven. Maar niet werken en bij standaardsituaties staan te slapen... dat soort spelers ga ik geen vertrouwen meer geven. Die gaan niet spelen.”

Volledig scherm FC Twente-speler Jesse Bosch. during the match Emmen - Twente © Pro Shots / Erik Pasman

Het strijdplan van Willem II tegen FC Twente is helder, vertelt Petrovic. ,,We moeten compact staan. De ruimtes tussen onze spelers moet kloppen, zodat je elkaar kan helpen. Ze laten jou aan de bal en dan zetten ze goed druk met de drie voorhoedespelers en die nummer 10, Jesse Bosch. Daar leunen ze op. En dan gaan ze er vandoor met hun verschrikkelijke snelheid. Vaak scoren ze in de eerste twintig minuten. Als we daar goed doorheen kunnen komen, denk ik dat we een kans hebben om de drie punten mee naar huis te nemen.”