Willem II-trainer Reinier Robbemond, door de ogen van oude bekenden: ‘Veeleisende, serieuze en perfectionistische voetbalgek’

PROFIELReinier Robbemond was assistent-trainer van Willem II, werd daarna interim-trainer, maar is nu tot medio 2024 de hoofdtrainer. Mensen die hem van dichtbij meemaakten over de man die de Tricolores naar promotie moet leiden. ,,Een rustige nadenker die zijn eigen plan trekt.”