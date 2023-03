Willem II-trainer Robbemond baalt van schorsing Jizz Hornkamp: ‘Hij benadeelt zichzelf en het team’

Met videoWillem II-trainer Reinier Robbemond baalde van de late gelijkmaker van Jong AZ maandagavond en van de onnodige gele kaart voor Jizz Hornkamp, die daardoor geschorst is in de thuiswedstrijd tegen koploper PEC Zwolle vrijdag.

,,Deze wedstrijd hadden we binnen moeten slepen zoals we dat vorige week tegen Jong Ajax deden”, verzuchtte Robbemond. ,,En dan maken we één domme keuze in de blessuretijd en dan haal je niet het maximale resultaat. Daar ben ik doodziek van.”

De coach ziet geen patroon bij zijn ploeg, die dit seizoen al meermaals een 2-0-voorsprong verspeelde. ,,Je moet dat analyseren en dan zie je dat het telkens anders gaat.”

Grootste kansen

,,Jong AZ had vaak de bal (68%, red.) maar creëerde niet veel. De meeste en grootste kansen waren weer voor ons. We hadden de wedstrijd eerder moeten beslissen. En als je merkt dat dat niet lukt, dan moet je in zo'n laatste fase slim zijn. Toch overkomt het ons, door één verkeerde keuze. Dat mag niet gebeuren.”

Hij was ook bepaald niet blij met de schorsing die Jizz Hornkamp wacht na z'n vijfe gele kaart. ,,Onnodig. De bal is al weg en hij loopt toch door. Volgens mij heeft hij eerder ook al eens zo'n gele kaart gepakt. Het is vanuit goede intenties, maar hij benadeelt er zichzelf door en ook het team. Op zo'n moment moet hij gewoon slimmer zijn.”

