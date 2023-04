Willem II-trainer Robbemond ondanks ruime zege kritisch: ‘Meer kansen weggegeven dan in drie wedstrijden daarvoor bij elkaar’

,,In de eerste helft hebben we veel gecreëerd en hadden we meer goals moeten maken. Alleen een fase na rust was het niet goed”, vond Robbemond. ,,Toen waren we niet zo dominant als we willen zijn en had Oss zomaar terug in de wedstrijd kunnen komen. We hebben meer kansen weggegeven dan in de drie wedstrijden daarvoor bij elkaar. Gelukkig heeft onze keeper Joshua Smits het geweldig gedaan. Maar dit mag ons niet overkomen.” Hij ziet er ook een klein pluspunt in. ,,Dit kunnen we weer analyseren met de jongens en aangeven wat beter moet.”