Willem II-trainer Robbemond: ‘We hebben met hoofd én hart gespeeld’

,,Lekker om in zo’n sfeervol stadion te winnen”, vond de van assistent tot hoofdtrainer gepormoveerde Robbemond, ,,Maar jammer dat de wedstrijd niet eerder klaar was. Het had voor rust al 2-0 of 3-0 moeten zijn. Het begin was heel erg goed, maar we waren na die snelle goal slordig met het uitspelen van de kansen. Daar moeten wel stappen in maken, zorgen dat zo'n wedstrijd eerder beslist is. Roda JC had af en toe wel veel balbezit op eigen helft, maar onze druk was zo goed dat zij niks konden creëren.”