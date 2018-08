Willem II traint achter gesloten deuren in aanloop naar seizoensopener

Velikonja neemt afscheid van Willem II: 'Heb er alles aan gedaan'

7 augustus Etien Velikonja nam vandaag afscheid van Willem II. De Sloveense spits wilde begin deze week uitsluitsel over de vraag of hij voor een contract in aanmerking zou komen bij de Tilburgse club. Die kon daar nog geen oordeel over geven, omdat de 29-jarige aanvaller pas net hersteld is van een zware kruisbandblessure.