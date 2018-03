Willem II traint achter gesloten deuren

Donderdagmorgen bleven de poorten voor de tactische training van de Tilburgse club in voorbereiding op de wedstrijd tegen FC Twente gesloten. Onder Van de Looi waren trainingen kort voor een wedstrijd de laatste tijd ook al vaak besloten.

Toch lijkt het onwaarschijnlijk dat Willem II het in het cruciale duel in Enschede heel anders gaat doen. Met Van de Looi nog bij de club werd tot de speelwijze besloten, die tegen PSV een 5-0 zege opleverde. De afspraak is toen gemaakt dat die voor de resterende acht wedstrijden zou gelden. Behalve een basisplaats voor Timon Wellenreuther als vervanger van de geblesseerde Mattijs Branderhorst zijn er weinig verschuivingen te verwachten.