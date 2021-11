Willem II traint vanwege nieuwe coronamaatregelen voorlopig achter gesloten deuren

Afgelopen vrijdag maakte de overheid bekend dat er de komende tijd nieuwe, strengere maatregelen gelden in de strijd tegen het coronavirus. Zo mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportevenementen, zowel bij de profs als bij de amateurs worden fans geweerd. Dat geldt dus ook voor trainingen. Normaliter zijn alle oefensessies van Willem II vrij te bezoeken, maar dat is de komende periode dus niet het geval. Dat geldt in ieder geval tot en met zaterdag 4 december.