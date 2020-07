Willem II trapt mogelijk toch weer af in Diessen

Er zijn nogal wat slagen om de arm. Bekeken wordt of de wedstrijd volgens de dan geleden corona-normen te organiseren is. Momenteel wordt onderzocht of en hoeveel publiek er eventueel bij die wedstrijd aanwezig zou kunnen zijn. De organisatie vergadert daar deze week over met de gemeente Hilvarenbeek. Dan moet er meer duidelijk worden.

Het is dus de intentie om publiek toe te laten bij de eerste echte voetbalactiviteit van Willem II sinds de competitiewedstrijd op 8 maart bij Feyenoord. Maar de organisatie gaat ervan uit dat dat niet meer dan enkele honderden toeschouwers kunnen zijn. Die zouden al in het bezit van een kaartje naar Diessen af moeten reizen. De verkoop zou online plaats vinden. Een ander scenario is dat de wedstrijd zonder publiek wordt afgewerkt.

Voorlopig staan twee oefenwedstrijden van Willem II vast. Op 14 augustus is VVV Venlo in het stadion van Willem II tegenstander. Een week later is het oefenduel met PSV, ook in Tilburg. Het gaat om twee wedstrijden in het kader van de zomerse serie die FOX Sports de hele maand augustus uitzendt