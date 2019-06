Willem II treft in voorbereiding onder meer Oostende, TOP Oss en Zulte Waregem

De eerste training van Willem II is op 24 juni om 10.30 uur. Op zaterdag 29 juni is de traditionele openingswedstrijd op sportpark de Alsie in Diessen. Dat duel begint om 16.00 uur. Op zaterdag 6 juli oefent Willem II in Rijen tegen KV Oostende. Die wedstrijd is om 15.00 uur.