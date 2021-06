Willem II trots op supporters en sponsors: ‘Hopelijk doet gemeente Tilburg ook een duit in het zakje’

Plots duikt een foto op van het eerste kampioen­schap van Willem II, op 1 juni 105 jaar geleden

2 juni TILBURG - Dat er een foto was van het eerste kampioenschap van Willem II uit 1916, dat was bekend. Maar die was korrelig en vaag. Schrijver Matty Verkamman stuitte bij het schrijven van het jubileumboek ‘Willem II, beeld van een club’, op het origineel. Die foto is nu ingekleurd.