Willem II trots op Virgil van Dijk en Frenkie de Jong

Natúúrlijk is men bij Willem II nog trots op Virgil van Dijk (27) en Frenkie de Jong (21), de nieuwe helden van het Nederlands elftal. ,,Absoluut!”, zegt Robby Hendriks, die als jeugdtrainer met beide voetballers op het Tilburgse trainingsveld stond. Bekend is het verhaal dat ze om uiteenlopende redenen helemaal niet (Van Dijk) of amper (De Jong) in het eerste elftal van de club schitterden. Maar dan nog: als voetballer en mens zijn de twee jarenlang gevormd bij Willem II. Ook dat is iets waard, stelt Hendriks, die nog altijd voor de jeugdopleiding van Willem II werkt. ,,Het zijn spelers die nu op het allerhoogste niveau het verschil maken en toch een belangrijke historie in de jeugdopleiding van de club hebben. Daar mag je best trots op zijn.”