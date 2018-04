Willem II - Utrecht: de hoogmis van het voetbal

Zege na een half uurtje 'gekkenhuis'

1 april Trainer Reinier Robbemond van Willem II was opgetogen, maar toch ook realistisch na de 3-2 zege op FC Utrecht. ,,We zijn het eerste halfuur het gekkenhuis in gespeeld", doelde hij op de fase dat de Utrechtse club op een 0-2 voorsprong kwam.