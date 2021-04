Willem II-verdediger Derrick Köhn vindt steun bij zijn broer: ‘Hij gaf zijn droom op voor mij’

Een beetje beduusd schuift Derrick Köhn aan. Zijn ploeggenoten en hij hebben er net een training van anderhalfuur op zitten, maar de 22-jarige Duitser weet even later nog steeds niet goed wat hem precies is overkomen. ,,We begonnen in de sneeuw, daarna was het ineens zonnig en best warm, vervolgens hagelde het keihard en we sloten af in de regen.” Hij schudt vol ongeloof met zijn hoofd. ,,It was crazy.”