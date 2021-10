Willem II-verdediger Emil Bergström spreekt van totale off-day: ‘We hebben RKC zeker niet onderschat’

De pijnlijke en zelfs blamerende bekeruitschakeling is hard aangekomen bij Willem II-verdediger Emil Bergström. De Zweedse verdediger van de Tilburgse club kon maar moeilijk geloven dat zijn ploeg met maar liefst 3-0 verloor op bezoek bij RKC. ,,Dit is heel pijnlijk.”

Willem II was vooraf al de favoriet voor de Brabantse bekerclash. En die favorietenrol werd een uur voor aanvang van de wedstrijd alleen maar groter toen de opstelling van RKC bekend werd: trainer Joseph Oosting voerde maar liefst tien wijzigingen door in zijn basiself. Een zogeheten ‘B-elftal’ werd het veld in gestuurd door de oefenmeester van RKC. Maar dat B-elftal versloeg Willem II, de huidige nummer vijf van Nederland, verrassend genoeg vrij eenvoudig.

,,Iedereen had bij ons een off-day", was de eerste verklaring van verdediger Bergström (28) op de pijnlijke uitschakeling. ,,Natuurlijk zijn we heel teleurgesteld. Iedereen was stil in de kleedkamer na afloop. Het is moeilijk te zeggen waarom dit zo fout kon gaan.”

Willem II had tijdens het bekertreffen nog wel het meeste balbezit, maar aan de bal werd er ontzettend weinig geleverd door de ploeg van Fred Grim. ,,We wilden veel over de zijkanten spelen, maar RKC bleef heel compact staan en leunde achterover", zegt Bergström. ,,En wanneer wij een fout maakten, profiteerden ze direct op de omschakeling", doelt de verdediger onder meer op de 1-0 van Iliass Bel Hassani, die kon scoren nadat Willem II-verdediger Owusu de bal eenvoudig verspeelde.

Bergström wilde niet spreken van onderschatting. ,,Nee, dat was het zeker niet. We wilden dolgraag door in de beker, omdat het de snelste weg is richting Europees voetbal. Dit is gewoon heel pijnlijk.”

Vooral het gebrek aan kansen aan Willem II-zijde geeft stof tot nadenken. De Tilburgers kregen pas na dik 67 minuten spelen de eerste echte kans. ,,We zorgden er zelf voor dat het voor RKC verdedigend heel makkelijk werd", zegt Bergström daar over. ,,Zij leunden achterover en dan moeten wij met snelle passes hun verdedigers naar de zijkant lokken om ruimte te creëren, maar dat hadden we veel en veel beter moeten doen.”

Voor Willem II is het nu vooral zaak om niet te lang in de teleurstelling te blijven hangen. Zondag wacht de uitwedstrijd bij FC Utrecht al weer. ,,Gelukkig kunnen we weer zo snel spelen. Nu balen we, maar vrijdag moeten we goed gaan analyseren wat er beter moet en dan moet de focus weer op de volgende wedstrijd. Dan moeten we er weer staan.”