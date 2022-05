Willem II-verdediger Freek Heerkens: ‘Het moet zondag weer gaan spoken in ons stadion’

met videoWillem II-verdediger Freek Heerkens had gemengde gevoelens na het gelijkspel tegen Cambuur woensdagavond. ,,We leven nog. Maar we hadden 'm hier heel graag gewonnen. Op basis van de eerste helft maken we daar geen aanspraak op, op basis van de tweede helft wel.”

Of hij met de tussenstanden op de andere velden bezig was? Heerkens: ,,Het speelt af en toe door je hoofd. Maar ik had me op voorhand voorgenomen om daar niet mee bezig te zijn. Wij moesten zelf winnen en daar gingen we vol voor.”

Hij wist niet dat Willem II vanwege de standen op diverse velden virtueel gedegradeerd was. ,,Ik heb heel kort naar de tussenstanden gekeken vlak voordat ik het veld weer op ging. Alleen, dat veranderde niets aan de taak die we hadden. En we kwamen echt los na de gelijkmaker van Derrick. Op basis van de tweede helft had ik de wedstrijd toch heel graag willen winnen.”

Uitgangspositie

Kan hij toch een beetje tevreden zijn met 1-1 als uitslag? ,,Als het allemaal heel ongunstig had uitgepakt, dan had het gedaan kunnen zijn voor ons. Maar het was ook mogelijk geweest dat we onszelf een hele riante uitgangspositie hadden verschaft. Nu zullen we in eigen huis moeten winnen en daarbij zijn we dan nog afhankelijk van andere uitslagen.”

Goede hoop

Als dat eerste lukt, heeft Heerkens goede hoop op een goede uitkomst. ,,Ik weet zeker dat als wij zelf drie punten pakken, dat er meer in het vat zit voor ons. FC Utrecht is een goede ploeg. Maar de laatste wedstrijden hebben bewezen dat het kan spoken in ons stadion. Daar hebben we iedereen weer bij nodig zondag.”