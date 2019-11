Willem II-verdediger Heerkens is kritisch: ‘We hebben vandaag van onszelf verloren’

Kanonsko­gel Goossens doet Willem II veel pijn: ‘Wat doe je er tegen?’

23 november De kansen voor Willem II waren zaterdagavond in Den Haag niet op één, niet op twee en zelfs niet op drie handen te tellen. Toch hielden de Tilburgers slechts een schamel puntje over aan de ontmoeting met ADO (3-3). ,,We moeten naar onszelf kijken.”