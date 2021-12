Willem II-verdediger Ulrik Jenssen: ‘Dit komt niet in de buurt van wat goed genoeg is’

Jenssen denkt dat het beter kan. ,,We hebben kwaliteit in de ploeg, maar ik snap niet waarom het er niet uit komt. Iedereen rent, iedereen werkt, maar het lukt gewoon niet. We hebben nog twee wedstrijden tot de winterstop. ’We have to get fucking going, because this is terrible’ .

Geen optie

Het is volgens de Noor van groot belang dat de neuzen dezelfde kant op blijven staan. ,,We moeten een eenheid blijven en hard werken. We zijn professionals, dit is ons werk. We moeten weer opstaan. De spelers, de staf, iedereen. We moeten in de spiegel kijken en tegen onszelf zeggen dat dit niet in de buurt komt van wat goed genoeg is. Want stoppen is geen optie, hè. Er zijn nog veel wedstrijden waarin punten te halen zijn.”