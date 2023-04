Willem II-verdediger Wessel Dammers: ‘Ik had een gevoel van controle op het veld’

,,Winnen van een directe concurrent, dat is belangrijk, zeker hier thuis”, aldus Dammers. ,,Bij de tegentreffer gaven we geen druk op de bal. En kreeg Sven Braken teveel ruimte in onze zestien. Ik stond er te ver vanaf en dat mag niet gebeuren”, stak hij de hand in eigen boezem.

Verder speelde Willem II solide. ,,Ik had een gevoel van controle in het veld. Wel moeten we beter killen, dan was het al eerder klaar geweest. Dat een goal onterecht wordt afgekeurd, helpt dan niet echt. Maar vorige wedstrijden hadden we bij een voorsprong vaak hele fases dat we op onze eigen helft bleven hangen. Dat was nu niet het geval. Alleen aan het eind pompten zij wat lange ballen, maar daar kwam niet veel dreiging uit”, analyseerde Dammers.

Gevoel

De verdediger zag deze week een quote van zijn trainer Reinier Robbemond voorbijkomen uit een interview in het Brabants Dagblad. ,,Hij zei dat het gevoel waarmee je de play-offs ingaat misschien wel belangrijker is dan klassering waarmee je dat doet. En daar ben ik het wel mee eens. Voorgaande jaren hebben ploegen die zevende of achtste zijn geworden, gepiekt in de play-offs. Maar ik vind het nu nog wat vroeg. Er zijn eerst nog zes competitiewedstrijden. Maar we ontwikkelen ons goed als team en zitten er lekker in. We moeten deze lijn doortrekken en verbeteren waar dat nog kan.”

Volledig scherm Wessel Dammers (derde van links) ziet zijn kopbal gekeerd door VVV-keeper Ennio van der Gouw. © Pro Shots / Toin Damen