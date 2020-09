Willem II verdient halve ton aan uitzendrechten duel met Rangers

De belangstelling voor Willem II - Rangers FC was groter dan die voor het duel in de vorige ronde met Progrès Niederkorn. Door het verschuiven van het aanvangstijdstip naar 21.00 uur levert de wedstrijd meer exposure op, zo verwacht RTL7. Om 19.00 uur gaat eerst alle aandacht uit naar de Europese wedstrijd van PSV. Willem II moet de interesse delen met de finale om de Europese Super Cup tussen Bayern München en Sevilla.

Op gebied van uitzendrechten sloot Willem II de wedstrijd in Luxemburg, waarvoor in dat land geen belangstelling bestond, met een kleine plus af. Aanvankelijk lag er een voorstel dat de Tilburgse club een halve ton zou kosten. ,,Dat hebben we serieus overwogen. We wilden de supporters en de sponsors onze Europese rentree na vijftien jaar niet onthouden", verklaarde Van Geel.