Willem II vergeet toe te happen in Venlo: ‘De volgende keer moeten we bijten en niet meer loslaten’

Willem II: minste doelpogin­gen van alle eredivisie­clubs

8 februari Willem II moet zaterdagavond op bezoek bij VVV proberen een eind te maken aan een negatieve serie. De Venlonaren zijn in hun laatste zes eredivisie-ontmoetingen met de Tilburgers in eigen huis ongeslagen. De laatste zege van Willem II in Venlo op het hoogste niveau dateert van 14 december 1991 (1-2; doelpunten Willem II van Earnest Stewart en Leon Meijs). Daarna speelden beide ploegen vier keer gelijk tegen elkaar en won VVV tweemaal in het eigen stadion.