Willem II verlengt contract met hoofd opleidingen Riemersma

Heerkens op de weg terug bij Willem II, Nelom geldt als alterna­tief

10:04 Freek Heerkens van Willem II gaat het vermoedelijk wel redden om vrijdag in Friesland tegen Heerenveen in actie te komen. De linksback van de Tilburgse club, die woensdag bij de training ontbrak, meldt dat hij aan de beterende hand is. Mocht hij toch nog afhaken dan heeft trainer Adrie Koster met Miquel Nelom een alternatief.